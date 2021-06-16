  • BIST 1.441
  • Altın 509,804
  • Dolar 8,5422
  • Euro 10,3510
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 13 °C
»

İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında son 2 ayda, 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girecek şekilde 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan ilkbahar-yaz operasyonlarının 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9 bin 630 operasyon planlandığı ifade edildi.

Bugüne kadar 3 bin 801 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, "Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın ve el yapımı patlayıcı, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp, 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İlkbahar-yaz operasyonları 1 Ekim tarihine  kadar devam edecek" denildi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus heyet haftaya Türkiye'ye geliyor16 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
  • Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır16 Haziran 2021 Çarşamba 11:47
  • Haymana'da tapu usulsüzlüğü yapılan köyler belli oldu16 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
  • Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı16 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • Adana'da bir otobüs dolusu düzensiz göçmen yakalandı16 Haziran 2021 Çarşamba 11:19
  • Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık16 Haziran 2021 Çarşamba 11:15
  • PKK'ya bir darbe daha!16 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
  • Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi16 Haziran 2021 Çarşamba 11:02
  • İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi16 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
  • Konya Ovası’ndaki kuraklık, samanı da vurdu16 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti