  • BIST 1.470,990
  • Altın 484,63
  • Dolar 8,3200
  • Euro 9,8450
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

İçişleri Bakanlığı 'soyağacı oluşturma' hizmetine başlandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.
İçişleri Bakanlığı 'soyağacı oluşturma' hizmetine başlandığını duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, e-Devlet üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetinin uygulanmasına başlandı.

Bu hizmetle nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamdan soyağacı oluşturulabilecek.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor. MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904'te yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığından 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

"Soyağacı oluşturma" servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek
Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

e-Devletten soyağacı oluşturmak için "www.turkiye.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli doğrulama araçları kullanılarak kimlik doğrulandıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/soy ağacı oluşturma" hizmeti seçilerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Ayrıca "nvi.gov.tr" adresinden "e-hizmetler / e-sorgulamalar / soyağacı sorgulama" hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşılabilecek.

Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı 'soyağacı oluşturma' hizmetine başlandığını duyurdu07 Eylül 2021 Salı 12:38
  • Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen Enes öldü, Tahir kayıp07 Eylül 2021 Salı 12:30
  • Çorlu'daki tren kazası davasında 8'inci duruşma başladı07 Eylül 2021 Salı 12:17
  • Futbolda şike kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı07 Eylül 2021 Salı 11:48
  • Türkiye'de 'Mu' varyantı tespit edildi: Bakan Koca duyurdu07 Eylül 2021 Salı 11:09
  • Ağustosta en fazla reel getiri yüzde 3,98 ile BIST 100 endeksinde oldu07 Eylül 2021 Salı 11:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması07 Eylül 2021 Salı 10:48
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban ve BAE açıklaması: Türkiye Taliban’ı tanıyacak mı?07 Eylül 2021 Salı 10:43
  • Nüfusa oranla en çok vaka görülen illerde yoğun bakımlar doldu07 Eylül 2021 Salı 10:42
  • Ters baktın kavgasında Boran öldü07 Eylül 2021 Salı 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti