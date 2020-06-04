İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Mayısta 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını belirten Çataklı, "Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı." bilgisini verdi.

Çataklı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi.