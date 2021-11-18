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İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Bakanlık 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapacak.
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na sözleşmeli personel alınacak. 

Bakanlık 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapacak.

124 kişinin 34’ü merkez teşkilatı, geriye kalan 90’ı ise değişik illerde istihdam edilecek. 

İçişleri Bakanlığı personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN

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