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İçişleri Bakanlığı: Toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır

İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle 19 ilde 20 bin 232 kişinin yaşadığı 34 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamada 34 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiği belirtilirken, 1064 yerleşim yerinde ise karantina tedbirinin sona erdiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarına devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün itibarıyla ile 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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