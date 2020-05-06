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İçişleri Bakanlığı: Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Ağrı ve Tunceli'de son 2 günde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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