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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde bugünden itibaren 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde bugünden itibaren 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden itibaren "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulanacağını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollarda araçlar durdurularak izin belgesi, muafiyet nedeni, zaman ve güzergah kontrol edilecek.

Denetimlerin odak noktasını sokağa çıkma kısıtlaması, konaklama tesisi tedbirleri, iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyum konuları oluşturacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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