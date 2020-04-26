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İçişleri Bakanlığı uygulanan adli işlem sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı uygulanan adli işlem sayısını açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecektir.

31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 24.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamaları devam etmektedir.

Bu kapsamda 51 ilimizdeki, 2 ilçenin tamamında, 1 ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

44 İldeki, 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb. iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda; sosyal mesafe, sosyal izolasyon İle bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir."

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