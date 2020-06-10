İçişleri Bakanlığı valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbir almasını istedi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıyla toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbirler alınmasını, kurallara uymayanlara idari ve adli işlem yapılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle Bakanlık tarafından yazı gönderilerek valilikler tedbir konusunda yeniden uyarıldı.

Yazıda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiği ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı belirtildi. Bakanlık yazısında, salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgını riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hala kısıtlama kapsamında olduğu ifade edildi.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle kamuoyunda sanki bu konudaki kısıtlamanın kalktığı algısının oluştuğuna işaret edilen yazıda, 21 Mart'ta valiliklere gönderilen asker uğurlamasıyla ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Genelgeyle askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/yasaklandığı anımsatıldı.

Valiliklerden, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.