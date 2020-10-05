  • BIST 1.145
  • Altın 472,118
  • Dolar 7,7452
  • Euro 9,0814
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tespih çekerek, tırnak eti yemekten kurtuldu05 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Manisa'da iki otomobil D300 kara yolunda koyun sürücüne daldı: 7 yaralı, 15 koyun öldü05 Ekim 2020 Pazartesi 09:13
  • İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı05 Ekim 2020 Pazartesi 09:12
  • Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı05 Ekim 2020 Pazartesi 09:11
  • KKTC Başbakanı Tatar: Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız05 Ekim 2020 Pazartesi 09:08
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Ekim 2020 Pazartesi 09:07
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya, cami hüviyetini bugüne kadar devam ettirdi05 Ekim 2020 Pazartesi 09:06
  • İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-3 Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu05 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
  • Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kırgızistan'da parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde tamamlanmasından memnun05 Ekim 2020 Pazartesi 09:04
  • Iğdırlılar, Azerbaycan’a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı05 Ekim 2020 Pazartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti