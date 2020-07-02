  • BIST 116.875
  • Altın 389,851
  • Dolar 6,8499
  • Euro 7,7098
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı

İçişleri Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında azaldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerin, yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin ve yürütülen eğitimlerin etkisini göstermeye başladığı belirtildi. 

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düştüğü, 115 kadının hayatını kaybettiği, geçen yılın aynı döneminde 173 kadının yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Bu yılın haziran ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise kadın cinayetlerinde yüzde 18 azalmanın görüldüğü aktarıldı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik çalışmaların ve alınan tedbirlerin artarak devam ettiği ve tamamen son bulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kolluk tarafından alınan önleyici tedbir kararında artış oldu
Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a istinaden kolluk tarafından, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararının verilebildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2019'un ilk 6 aylık döneminde kolluk tarafından şiddet uygulayanlara yönelik 201 bin 921 önleyici tedbir kararının alındığı, bu yıl bu kararın yüzde 66 artış ile 320 bin 322 olduğu kaydedildi.

Şiddet mağdurlarına yönelik geçen yılın ilk 6 ayında 24 bin 489 koruyucu tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49'luk artışla 40 bin 966 koruyucu tedbir kararının verildiği aktarıldı.

111 bin 62 kolluk personeline eğitim verildi
Açıklamada, 1 Kasım 2019-1 Haziran 2020 tarihleri arasında polis merkez amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 111 bin 62 kolluk personeline, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verildiği, pandemi döneminde bu eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde sürdüğü ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği"nin ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldığı, bu kapsamda büro amirliği sayısının 81'den 1005'e çıkarıldığı bilgisi verildi.

463 bin 688 kişi KADES uygulamasını indirdi
2018'de hizmete giren Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 463 bin 688 kişinin indirdiği, 33 bin 97 kadının acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulunduğu da bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı: Yılın ilk 6 ayında kadın cinayetleri yüzde 34 azaldı02 Temmuz 2020 Perşembe 15:18
  • "Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun"02 Temmuz 2020 Perşembe 15:08
  • Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga02 Temmuz 2020 Perşembe 14:59
  • MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı02 Temmuz 2020 Perşembe 14:56
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava yarın başlıyor02 Temmuz 2020 Perşembe 14:55
  • TikTok hakkında inceleme başlatıldı!02 Temmuz 2020 Perşembe 14:50
  • Bakan Soylu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu02 Temmuz 2020 Perşembe 14:21
  • Van Gölü'nde kaybolduğu ihbar edilen teknenin aranmasına devam ediliyor02 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi02 Temmuz 2020 Perşembe 14:10
  • Kurban Bayramı öncesi mezbahalara "koronavirüs" ayarı02 Temmuz 2020 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti