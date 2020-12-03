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İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç Bakanı kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalışıyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalıştığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç Bakanı kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalışıyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunan Bakan Mitarachi'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Çataklı, Yunan Bakan Mitarachi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Midilli Adası doğusunda tespit edilen düzensiz göçmenlere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yardım edilmediği ve Avrupa Birliğinin deniz sınırlarını yasa dışı bir şekilde geçmelerine izin verdiğine ilişkin açıklamasının kasıtlı olduğunu belirtti.

Çataklı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine, doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz."

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