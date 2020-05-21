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İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üzerine seyahat izni başvurularıyla ilgili açıklama

İçişleri: 65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üzerine seyahat izni başvurularıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir.

Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı. Saat 11.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri seyahat belgesi başvurusu onaylanan kişi sayısı refakatçileri dahil 62 bin 949 oldu." ifadelerine yer verildi.

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