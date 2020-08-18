İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgeye göre, genelgeValilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.

Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.