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İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ açıklaması: Gözaltına alındılar!

İçişleri Bakanlığı, El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgütü mensubunun gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ açıklaması: Gözaltına alındılar!

El Bab, Cerablus ve Azez’de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte maddi destek sağlayan 13 örgüt mensubu gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Jandarma  Danışman Tim Komutanlığı ve Polis Görev Gücü koordinasyonunda, yerel kolluk birimlerince  El Bab, Cerablus ve Azez’de çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan örgüt mensuplarının DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte  maddi destek sağladığı, örgütün para dağıtımından sorumlu olduğu belirlendi.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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