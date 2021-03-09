İçişleri Bakanlığı'ndan 'Dinamik Denetim Modeli' açıklaması

İçişleri Bakanlığının tematik denetimleri kapsamında 55 bin 989 personelin katılımıyla 18 bin 547 otel, konaklama tesisi ve kayak oteli kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart‘ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4.423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14.176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

18 BİN 547 TESİS KONTROL EDİLDİ

Gün boyu süren denetimler kapsamında 18 bin 547 işyeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1.822 pazaryeri/semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3.617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7.496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.