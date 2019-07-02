  • BIST 99.657
  • Altın 254,680
  • Dolar 5,6834
  • Euro 6,4169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKAYSK illerin vekil sayılarını yeniden belirledi
»

İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi

Genelgeye göre, düğünlerde havaya ateş açılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek, havaya ateş açılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak, havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak.
İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, düğünlerde havaya ateş açılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek, havaya ateş açılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak, havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine tekrar gönderilen genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralandı.

Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. 

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. 

Katıldığı organizasyonlarda silahıyla havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. 

BAKANLIKTAN VALİLİKLERE "KONTROLLERİ ARTIRIN" UYARISI 

Valiliklerce, bu önlemleri içeren "genel emirler" yayımlanarak, yürürlüğe konuldu. Valiliklere geçen yıl gönderilen genelgeye ek olarak, bu yıl yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurulup, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklerde önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, kontrollerin artırılması, mahalli şartlara göre ilave tedbirlerin alınması istendi. 

Ayrıca genelgeyle bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında yapıldı. 

YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY SAYISI YÜZDE 18,5 AZALDI 

Bakanlığın valiliklerden almasını istediği önlemler, yaşanan üzücü olay sayılarına da yansıdı. Geçen yıl eylül ile bu yıl haziran aylarında meydana gelen olay sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik düşüş sağlandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Libya'da sessiz kalmayacak: Türk Kalkanı indirilecek02 Temmuz 2019 Salı 10:06
  • Doğan Medya'yı satın alan Demirören Medya satılıyor02 Temmuz 2019 Salı 09:52
  • Türkiye ve dünya gündemi 2 Temmuz 201902 Temmuz 2019 Salı 09:37
  • Peş peşe operasyonlar : Çok sayıda gözaltı var02 Temmuz 2019 Salı 09:22
  • Aman dikkat: Kirli eller devrede02 Temmuz 2019 Salı 09:17
  • 6 ayda 900 sivil öldürdü02 Temmuz 2019 Salı 08:00
  • Suriyeli esnafların Arapça tabelalarıyla ilgili yeni gelişme!02 Temmuz 2019 Salı 07:52
  • Meteoroloji’den korkutan tahminler02 Temmuz 2019 Salı 07:50
  • Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi02 Temmuz 2019 Salı 07:42
  • Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı02 Temmuz 2019 Salı 07:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti