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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge: İlk 7 gün denetim geldi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge: İlk 7 gün denetim geldi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.

İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında, "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Genelgeye göre, salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya geçildi ve Kırıkkale pilot il oldu. Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.

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