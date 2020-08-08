İçişleri Bakanlığından 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Orman Yangınları" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edilen genelgede, artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu"nun acilen toplanması sağlanacak.

Komisyon, il veya ilçe sınırları içerisindeki özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan alanların, Orman Kanunu'nun 76. maddesinin "d" bendi göz önünde bulundurularak en geç 15 Ağustos'a kadar belirleyecek, haritalandırılacak. Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.

Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları, valilik ve kaymakamlıklarca vatandaşlara duyurulacak.

Avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek

Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır." hükmü uyarınca, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç, orman alanları içerisinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.

Önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra izin verilmeyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Riskli alanlara girişler kısıtlanabilecek

Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişler, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi, dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.

Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilbordlarda kullanılacak görsellerle, anonslarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak.

Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek, vatandaşlar uyarılacak.

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.