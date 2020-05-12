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İçişleri Bakanlığından 'Seyahat Kısıtlaması' genelgesi

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
İçişleri Bakanlığından 'Seyahat Kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe şehir giriş-çıkış tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirlerine (seyahat kısıtlaması) ilişkin gönderilen genelgeyle, "Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi. 

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edilecek.

Bu kapsamda, valiler tarafından Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş-çıkış sınırlaması tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş-çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilde 3 Nisan 2020 tarihli ve 6235 sayılı genelgede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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