  • BIST 1.386
  • Altın 467,739
  • Dolar 8,1827
  • Euro 9,9169
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Operasyon başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı.

Operasyonlarda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 352 operasyonel tim, 5 bin 280 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak 2021'de başlatılan "Eren Operasyonları" kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Nisan 2021 Perşembe 09:10
  • İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Operasyon başladı29 Nisan 2021 Perşembe 09:09
  • İstanbul'da 'tam kapanma' öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı29 Nisan 2021 Perşembe 09:08
  • Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'ın 'S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' ifadesine cevap29 Nisan 2021 Perşembe 09:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti29 Nisan 2021 Perşembe 09:07
  • Bakan Soylu: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi29 Nisan 2021 Perşembe 09:06
  • Pençe- Şimşek, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı şehit oldu28 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
  • Amasya'ya şehit ateşi düştü28 Nisan 2021 Çarşamba 23:27
  • Otogarda tam kapanma yoğunluğu gece de sürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 23:26
  • Kazada hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, askeri törenle toprağa verildi28 Nisan 2021 Çarşamba 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti