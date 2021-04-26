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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika kısıtlama açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 19- 26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika kısıtlama açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de görülen varyantlar nedeniyle hasta sayılarında artış yaşandığı ve bu artışla ülke genelinde 'kısmi kapanma' uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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