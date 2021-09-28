  • BIST 1.381,800
  • Altın 496,38
  • Dolar 8,8580
  • Euro 10,3400
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'taksi denetimleri genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine 'trafikten men' dahil yasal işlem yapılacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi

Bakanlıktan gönderilen genelgede, son dönemde özellikle büyük şehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi. Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları ve asayişe etkili olayları artırabileceği, taksilerde seyahat eden/etmek isteyenler ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler, şöyle sıralandı: 

"Taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayet/müracaatlar ile konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde gerekli yasal işlem (trafikten men dahil) yapılacak. Taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar (belediyeler, esnaf odası vb.) ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de mobil abone sayısı 84,6 milyonu geçti28 Eylül 2021 Salı 11:07
  • SunExpress’ten kış sezonunda yeni rotalar28 Eylül 2021 Salı 10:44
  • Pakistan’dan Türkiye’ye e-ticaret yatırımı28 Eylül 2021 Salı 09:52
  • Merkez Bankası Başkanı açıkladı: 50 milyar dolar gelecek28 Eylül 2021 Salı 09:41
  • Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor28 Eylül 2021 Salı 09:41
  • Üç ilimizde petrol aranacak! Süre uzatıldı28 Eylül 2021 Salı 09:35
  • Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi27 Eylül 2021 Pazartesi 15:35
  • Konya Ovası'ndaki yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı27 Eylül 2021 Pazartesi 15:34
  • TOKİ 34 ilde 144 konut, 26 ilde 96 iş yerini açık artırmayla satacak27 Eylül 2021 Pazartesi 15:34
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek27 Eylül 2021 Pazartesi 15:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti