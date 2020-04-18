  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde denetim

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde denetim

Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598,  çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten  1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134  ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi

Koronavirüs  (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı olarak  15:00-24:00 saatleri arasında TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-3) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada polis ve jandarma ekiplerince anonslarla sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı ve maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. 

Uygulamada,  31 İlde bu hafta sonu  uygulanan  sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce, sosyal  mesafe ve sosyal izolasyon kuralının özellikle 15:00-24:00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerler öncesinden tespit edilerek denetlendi. Bu kapsamda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı,çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m2’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlendi. 

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması  bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların söz konusu kısıtlamaya uyumları kontrol edildi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler denetlendi. 17/04/2020 tarihi saat:24.00’dan sonra uygulamaya giren  sokağa çıkma yasağına vatandaşların uyması yönündeki gerekli ikaz ve denetimler  51 bin 170 personel ve 654  dedektör köpeği ile 3.410 noktada gerçekleştirildi. 

Uygulamada 314 bin şahıs sorgulandı, aranan 364 şahıs yakalandı
Türkiye Güven Huzur (2020-3) 
uygulaması denetimlerinde; 314.039 şahıs sorgulandı, 364 aranan şahıs tespit edildi,  14 şahıs gözaltına alındı. 

8 bin 893 kişiye ve 6.642 iş yerine sahibine adli ve idari işlem uygulandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.  276.497 araç kontrol edilirken, kontrol edilen araçlardan 385 toplu taşımaya, 114 ticari taksiye ve 6.511 diğer araçlara olmak üzere toplam 7.010 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.  

Uygulamada 10.032 park-bahçe, 3.131 mesire-yürüyüş alanı ile 112.850 iş yeri  de denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598,  çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten  1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 tedavisi gören Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayatını kaybetti18 Nisan 2020 Cumartesi 09:19
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden yurt genelinde trafik uygulaması: 11 bin kişiye ceza18 Nisan 2020 Cumartesi 09:14
  • Samsun'da koronavirüsü yenen 99 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:13
  • İngiltere'den getirilen 252 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:13
  • İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza18 Nisan 2020 Cumartesi 09:12
  • Polonya'daki 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:11
  • İngiltere'den getirilen 167 Türk vatandaşı Kütahya'da yurda yerleştirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
  • Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın çıktı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
  • Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 09:07
  • Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi18 Nisan 2020 Cumartesi 07:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti