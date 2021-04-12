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İçişleri Bakanlığı'ndan "UYUMA" mesajı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirdiği "Uyuma” adlı mobil uygulamanın daha etkin kullanımı için vatandaşlardan destek bekliyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde şahit olduğu uyuşturucu alışverişini tek bir tuşla bildirebiliyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan "UYUMA" mesajı

İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında devreye soktuğu "Uyuma” adlı mobil uygulama dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Uyuma” uygulamasıyla zehir tacirlerine nefes aldırılmayacak. 

uyuma.jpgANINDA OLAY YERİNE İNTİKAL EDİLİYOR
Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede duyarlılık oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak, uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanacak.  Hayata geçirilen söz konusu uygulama sayesinde güvenlik güçleri söz konusu uygulama ile tek tuşla şüpheli durumlardan haberdar olup anında olay yerine intikal edecek.

ÜCRETSİZ İNDİRİLİYOR
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadelede vatandaşların “Uyuma” uygulamasını indirmesini ve şahit oldukları olayları tek tuşla anında bildirmelerini istiyor. Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda bulunan linklere tıklayıp Play Store ve App Store mağazalarından ücretsiz olarak uygulama temin edilebiliyor.  

DAHA SERİ MÜDAHALE YAPILACAK 
 “Uyuma” projesi ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedefleniyor. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olması.

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VATANDAŞLARDAN DESTEK BEKLENİYOR
Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlıyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini, pazarlığını polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor. Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğü günümüzde suçla mücadelede duyarlı vatandaşların desteği bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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