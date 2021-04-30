  • BIST 1.400
  • Altın 469,729
  • Dolar 8,2513
  • Euro 9,9673
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kısıtlamalara yönelik bilgilendirmelerin resmi olarak Bakanlık, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ise valilikler tarafından ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Bunlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istenen açıklamada, "Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği tam kapanma döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi30 Nisan 2021 Cuma 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum30 Nisan 2021 Cuma 14:08
  • İçişleri Bakanlığından 'yanlış bilgilendirme' ile ilgili açıklama30 Nisan 2021 Cuma 14:00
  • Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" öncesi 2 günde 100 binden fazla araç geçti30 Nisan 2021 Cuma 13:59
  • 'Tam kapanma'nın ilk günü sakin başladı30 Nisan 2021 Cuma 13:59
  • Bakan Koca: 17 günlük kapanma dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum30 Nisan 2021 Cuma 13:09
  • Türkiye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin ziyaretçi ağırladı30 Nisan 2021 Cuma 13:03
  • Hakkarili aileler dağa kaçırılan evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya kararlı30 Nisan 2021 Cuma 13:00
  • Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirecek altyapıyı oluşturmak için çalışma yürütüyoruz30 Nisan 2021 Cuma 12:52
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik30 Nisan 2021 Cuma 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti