İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesiyle, 20 yaş altının belge almadan velisiyle yolculuk yapabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı yeni alınan tedbirlerle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

'EĞİTİMİ DEVAM EDEN ÖĞRENCİ VE MİLLİ SPORCULAR, KISITLAMADAN MUAF'

Açıklamada, 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili, bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitimin devam ettiği belirtilerek, "Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır. 20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır" denildi.

'65 YAŞ ÜSTÜ, SEYAHAT İÇİN İZİN BELGESİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK'

65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde izin belgesi alıp almayacağıyla ilgili ise, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20 Mayıs 2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirler arası seyahat edebilecek olup her türlü şehirler arası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır" ifadelerine yer verildi.

65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensuplarının sokağa çıkıp çıkamayacağıyla ilgi de, "Genelge ile gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır" denildi.

'20 YAŞ ALTI, VELİSİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK'

20 yaş altı genç ve çocukların şehir içi veya şehirler arası yolculuğu nasıl yapacağıyla ilgili de, "20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30 Mayıs 2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesiyle ilgili ise, "29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür" denildi.

'SINAVA GİRECEKLER KISITLAMADAN MUAF'

Açıklamada ayrıca KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin, inşaat sektörü ve çalışanlarının, reklam ve dizi sektörü çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları belirtildi.

Hastanelerde bulunan yeme-içme mekanları, oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar, havaalanları içerisindeki lokanta ve restoranların da sadece müşteri, yolcu ve çalışanlarına hizmet vermek koşuluyla yasaktan muaf olduğu ifade edildi. Havalimanlarındaki iş yerlerinin de 10.00-20.00 saatleri arası dışında hizmet verebileceği kaydedildi.

Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatların ise gezi maksatlı teknelerine aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapamayacağı bildirildi.

Seyahat acentelerinin vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanan tüketiciler ile şehirler arası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon koduyla ibraz ederek belgeleyenlerin istisna kapsamında olduğu kaydedildi.

Ayrıca tekel büfelerinin marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olduğu vurgulanarak, pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerlerinin sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabileceği ifade edildi.

'65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI, CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEK'

Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı belirtilerek, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların kısıtlama süresinde Cuma namazına gidip gidemeyeceğiyle ilgili, "Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir" denildi.

Ayrıca sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili, 'Hayvan Besleme Grubu Üyeleri' ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşların hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı belirtildi.

Pazarcı esnafının, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmadığı ancak pazar yerlerinde 10.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara satış yapılabileceği ifade edildi.

Otel rezervasyonu bulunan vatandaşların da konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceği bildirildi.

'YABANCI TURİSTLER MUAF'

Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye'de bulunan yabancı turistlerin de hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.