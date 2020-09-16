  • BIST 1.113
  • Altın 473,997
  • Dolar 7,4754
  • Euro 8,8730
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

İçişleri Bakanlığı:Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığı, "Vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı:Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 İl valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERİ KAPSAYACAK

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak. Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

DENETİMİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAK

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak. Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de 10 yıl önce PKK'nın katlettiği siviller anıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 13:31
  • Avokado Mersinli çiftçilerin yüzünü güldürüyor16 Eylül 2020 Çarşamba 13:30
  • Edirne 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmaya aday16 Eylül 2020 Çarşamba 13:28
  • Muhasebe büroları için Kovid-19 önlemleri devrede16 Eylül 2020 Çarşamba 13:17
  • Çiftlik Bank davasında dosyası ayrılan 28 sanık beraat etti16 Eylül 2020 Çarşamba 12:47
  • Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi16 Eylül 2020 Çarşamba 11:35
  • İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma: 106 gözaltı16 Eylül 2020 Çarşamba 11:34
  • Koronavirüse karşı güven sertifikası farklı alanlara yayıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 11:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga'ya tebrik mektubu16 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
  • Kedinin yuttuğu iki metrelik ip, endoskopi yapılarak çıkarıldı16 Eylül 2020 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti