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İçişleri duyurdu: 3837 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 31 il başta olmak üzere kuralları ihlal eden 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem uyguladı.
İçişleri duyurdu: 3837 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi

52 bin 350 personelin görev aldığı uygulamada; marketler/süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

Uygulamada 10 bin 408 park-bahçe, 2 bin 946 mesire-yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi

Bu denetimlerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı

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