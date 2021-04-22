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İçişleri duyurdu: İlkbahar-Yaz Operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre terör örgütü PKK'ya yönelik İlkbahar-Yaz Operasyonları başladı.
İçişleri duyurdu: İlkbahar-Yaz Operasyonları başladı

Yapılan açıklamada "İlkbahar yaz operasyonlarının ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle teröriste bölge dar edilecek. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek" denildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak maksadıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başladı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

ARA, BUL, YOK ET STRATEJİSİ İLE BÖLGE TERÖRİSTE DAR EDİLECEK

Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından ARA-BUL-YOK ET olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI TAMAMLANDI

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 01 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Sonbahar-Kış Operasyonları” ise başarıyla tamamlandı.
Bu dönemde 7.424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8.915 operasyon icra edildi. (% 120 gerçekleştirme oranı sağlanmıştır.)

Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde, aziz milletimizin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarı artan bir tempo ile kararlılıkla sürdürülecektir.

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