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İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 66 bin 161 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 66 bin 161 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir yılı aşkın süredir dünyada ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği belirtildi. Salgının seyrini kontrol altında tutabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 27 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 'tam kapanma' uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir. e-Devlet vasıtasıyla e-başvuru üzerinden alınmayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz denetimlerini yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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