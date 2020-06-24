  • BIST 115.028
  • Altın 391,823
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,7405
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

İçişleri: Maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından, "Ülke genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı." açıklaması yapıldı.
İçişleri: Maske zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderilen talimat kapsamında salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna işaret edildi. 

Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. 

Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ile kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davrananlar ve iş yerleri ikaz edilerek bilgilendirildi.

Pazartesiden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira ceza uygulanmaya başlandı. 

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi toplu halde bulunulan mekanlarda, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzısıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı24 Haziran 2020 Çarşamba 11:56
  • Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme24 Haziran 2020 Çarşamba 11:55
  • MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi24 Haziran 2020 Çarşamba 11:53
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda24 Haziran 2020 Çarşamba 11:46
  • İlklerin uçağı Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak24 Haziran 2020 Çarşamba 11:23
  • Sağanak gibi şimşek ve yıldırımlar da korkuttu24 Haziran 2020 Çarşamba 11:12
  • Bakan Ersoy: Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak24 Haziran 2020 Çarşamba 11:10
  • Aşırı yağışlar bitiyor, yüksek sıcaklar geliyor24 Haziran 2020 Çarşamba 11:04
  • Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak24 Haziran 2020 Çarşamba 10:53
  • Tunceli'deki 4 ilçede belediye başkanları karantinaya alındı24 Haziran 2020 Çarşamba 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti