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İçişleri: Tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi için suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranıldığı belirlenen 135 AVM’ye yönelik para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İçişleri: Tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi için suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı'nca 4 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, maske kuralı ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik 26-27-28-29 Kasım'da yoğunlaştırılmış 'koronavirüs salgını' denetimleri gerçekleştirildi. 4 gün boyunca 80 bin 637 kişilik personelin görev aldığı denetimlerde; 8 bin 168 pazar yeri kontrol edildi, tedbirlere uymayan 557 pazar yeri esnafına idari para cezası uygulandı. 5 pazar yeri esnafı hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

586 TOPLU ULAŞIM ARACINA CEZA 

Ayrıca 116 bin 854 toplu ulaşım aracı denetlendi, denetimlerde 267 toplu ulaşım aracında kapasite sınırlamasına uyulmadığı tespit edildi. Tedbirlere uyulmayan 586 toplu ulaşım aracına yönelik idari para cezası uygulandı. 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri, işletmecileri, sürücüleri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

135 AVM'YE PARA CEZASI

Gerçekleştirilen AVM denetimleri sonucunda tedbirlere aykırı davranıldığı belirlenen 135 AVM’ye yönelik para cezası uygulanırken, 18 AVM yönetimi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan denetimlerde maske zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi. Maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 615 kişi hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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