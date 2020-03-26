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İçişleri'nden 81 ile yeni Corona Virüs genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
İçişleri'nden 81 ile yeni Corona Virüs genelge

Genelge ile Bakanlık valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek

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