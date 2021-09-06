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İçişleri'nden Afgan göçmen açıklaması: Yakalanan göçmen sayısı?

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, sınır güvenliği, engellenen terör saldırıları, yeni eğitim öğretim yılı ve sel felaketine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
İçişleri'nden Afgan göçmen açıklaması: Yakalanan göçmen sayısı?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.

İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"2020'de sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 505 bin 375, bu yıl şu ana kadar 307 bin 850'dir. Anormal bir artış iddiası, rakamlarla teyit edilmemektedir. 2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik. Yılbaşından bu yana 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalandı.

SINIR GÜVENLİĞİ

(Sınırlarımız kevgire döndü) gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır.

18 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale getirildi. 18 terör eylemi engellendi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak."

SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Çataklı, sel felaketindeki son duruma ilişkin,"71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

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