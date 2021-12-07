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İcra Müdürlüklerinde çocuk teslimi konusunda bazı icra müdürlükleri tarafından para talep ediliyor

BABAÇDER Başkanı İbrahim Aksoy, velayet altındaki çocukların anne ya da babasına teslimi sırasında alınan 400 liralık ücretin kaldırılması kararına rağmen hala bazı icra müdürlüklerince para talep edildiğini öne sürdü. 
İcra Müdürlüklerinde çocuk teslimi konusunda bazı icra müdürlükleri tarafından para talep ediliyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda, velayet davalarında ‘çocuk haczi’ni sona erdirecek düzenlemenin de içerisinde olduğu 5. Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi geçtiğimiz ay kabul edildi. Bu gelişme ile birlikte boşanmış ebeveynlerin çocuklarının anlaşmazlık durumunda icra yoluyla anne ya da babasıyla görüştürülmesi sona erdi. Ebeveynler, çocuk teslimi için her seferde alınan 400 TL’lik ücreti artık ödemeyecek. 

KALDIRILDI AMA HALA PARA TALEP EDİLİYOR

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği (BABAÇDER) Başkanı İbrahim Aksoy, çocuk teslimi için anne ya da babadan alınan ücretin kaldırılmasına rağmen bazı icra müdürlüklerinin çocuk teslimi sırasında hala para talep ettiğini öne sürdü.

“ŞİKAYETLER GELİYOR”

Aksoy, kendilerine bu konuda çokça şikayet geldiğini kaydederek, “Çocuk teslimi sırasında artık ücret alınmaması gerekiyor ama yine de bazı icra müdürlükleri tarafından para talep edildiğini işitiyoruz. İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Tesisine İlişkin Kanun Değişikliği’ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda ‘iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar, avukatlık ücreti hariç, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır’ şeklinde bir ifade bulunuyor. Buna göre para alınmaması gerekiyor” dedi.

“TALEP EDENLERE RESMİ YAZIYI HATIRLATIN”

Aksoy, aynı sorunu yaşayan mağdurlara, “Çocuk teslimi için ücret talep eden kurumlara, Adalet Bakanlığının savcılar kanalıyla bu konuda icra müdürlüklerine talimat yazdığını hatırlatınız” önerisinde bulundu. Aksoy, bu karışıklığın bir an önce önüne geçilmesi çağrısı yaptı.

İSTİSMAR SONA ERDİ

Aksoy, çocukların teslimi sırasında ücret alınmayacak olmasını ve yeni çocuk teslim merkezlerinin önümüzdeki yıl kurulacak olmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini ifade etti. Aksoy, “İlgili kanun teklifinin Meclis’te kabul edilerek Resmi Gazete yürürlüğü girmesiyle birlikte geleceğimize büyük bir yatırım. Çocuklarımıza yapılan zulmün, istismarın sona ermesi demek. Böylelikle çocuğunu göremeyen anne ya da baba para derdi olmadan evladını görebilecek. Bu uygulama çocuk haklarına katkı sağlayacak bir uygulama oldu” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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