  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

İcra ve iflas kanununda değişiklik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İcra ve iflas kanununda değişiklik

Buna göre, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek.

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek.

Yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen maddeyle iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek.

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İcra ve iflas kanununda değişiklik19 Haziran 2021 Cumartesi 08:42
  • Bu sabah düğmeye basıldı! 17 ilde operasyon19 Haziran 2021 Cumartesi 08:39
  • Kurban kesimi tebliği yayımlandı19 Haziran 2021 Cumartesi 08:35
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 70 sığınmacı kurtarıldı19 Haziran 2021 Cumartesi 07:45
  • Bakan Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi19 Haziran 2021 Cumartesi 05:05
  • Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti19 Haziran 2021 Cumartesi 05:04
  • Bakan Kasapoğlu: Gençliğimiz, en büyük umudumuz19 Haziran 2021 Cumartesi 05:01
  • 'Atmaca' hedefi tam isabetle vurdu, Bakan Akar büyük sevinç yaşadı19 Haziran 2021 Cumartesi 04:48
  • Orgeneral Çetin, Bitlis'te şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu19 Haziran 2021 Cumartesi 04:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü18 Haziran 2021 Cuma 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti