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ICRYPEX Hazine Müdürü Serhat Yıldız oldu

Serhat Yıldız, ICRYPEXin yeni hazine müdürü olarak atandı.
ICRYPEX Hazine Müdürü Serhat Yıldız oldu

Türkiye’nin kripto para borsalarından ICRYPEX’in Hazine Müdürü Serhat Yıldız oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yıldız, Türkiye’nin finansal mimarisinin gelişiminde birçok görev üstlendiğini belirterek,“ Hazine ve yatırım alanındaki deneyimimin kripto para piyasasının gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum. Türkiye’nin ilk kurumsal kripto para şirketi olan ICRYPEX’in çatısı altında deneyimlerimizi güncel teknolojilerle harmanlayarak avantaja çevireceğiz” diye konuştu.

“REGÜLASYON SÜRECİNE DEĞER VERİYORUZ”

Serhat Yıldız, yıl sonuna doğru tamamlanması beklenen kripto para regülasyon sürecine yönelik de şu açıklamayı yaptı:

“Çalışmaları devam eden regülasyon sürecine çok değer veriyoruz. Biliyoruz ki regülasyonlar, piyasanın gelişimine olumlu katkı yapacak ve yatırımcıların piyasaya ilgisini daha da artıracak. Biz ICRYPEX Ailesi olarak hazırız. Yeni dijital çağda ülkemizin kripto para piyasalarındaki payının artması için biz de büyüyerek yolumuza devam edeceğiz.”

TÜRKÇE KAYNAK OLUŞTURUYOR

Sermaye piyasalarındaki deneyimlerini kripto para piyasalarına aktarma gayretinde olacağını ifade eden Yıldız, “Kripto para ekosistemini, finansal okuryazarlığı desteklemek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi FinTech Yüksek Lisans Programı’na katkıda bulunuyoruz. Ekosistemimize katkıda bulunacak benzer desteklere tüm hızıyla devam edeceğiz. Türkçe kaynak oluşturmaya kurum olarak özel önem veriyoruz” dedi.

SERHAT YILDIZ KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Finans Matematiği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede finansal ekonomi ve sayısal finans alanında yaptı. Tez çalışmasını ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde CDS Piyasası ve Belirleyicileri’ üzerine gerçekleştiren Yıldız, kariyerine 2011 yılında başladı. Bugüne kadar XTB Türkiye, Garanti Bankası, Denizbank, Ünlü & Co gibi banka ve aracı kurumların hazine ve yatırım danışmanlığı birimlerinde görev aldı. ICRYPEX ailesine katılmadan önce Borsa İstanbul Spot ve Türev Piyasalar Ürün ve İş Geliştirme departmanlarında TLREF (Türk Lirası Referans Faizi) ve TLFREF’e dayalı vadeli işlem sözleşmeleri, BIST yeni pazar yapısı, esnek opsiyon sözleşmeleri, yeni endekslerin (XLBNK, X10XB) oluşturulması, akşam seansı uygulaması, BIST Para Swap pazarı, BIST

Kıymetli madenler swap pazarı gibi ülkemizin finansal mimarisine katkı sağlayan birçok projenin hayata geçirilmesinde aktif rol aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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