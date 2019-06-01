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İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı

Bursa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, Bursa Barosu avukatlarından Suna Soydaş Fırat'ın'ın açtığı iptal davasıyla kurtarıldı.
İdare mahkemesi, ihaleye çıkartılan kızıl geyiklere yaşam hakkı

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkardı. İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satış öncesi Bursa Barousu avukatlarından Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaş’ın iptal davasıyla, dilekçeyi değerlendiren Bursa 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.

'ÖRNEK KARAR OLACAK'

Avukat Suna Soydaş Fırat, kararın, diğer yaban hayvanların vurulmasına yönelik örnek bir karar olacağını söyleyerek, "Karara göre, 10 Haziran'da yapılacak olan ihale yapılmayacak. Böylelikle 2 geyiğin hayatı kurtulacak. Bu tür yaban hayatın içinde bulunan hayvanların avlanmak için yapılacak ihalelere örnek olacak. Hayvanlara tuzak kurularak, keyfi olarak can almak işlemin önüne geçmiş olduk. Anayasada mevcut en önemli haklardan biri olan yaşam hakkı, sadece insanlar için değil, doğa ve tüm canlılar için uygulanması gerektiği yönünde güzel bir karar oldu" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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