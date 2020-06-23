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İDDEF 33 ülkede kurban bereketini paylaşacak

İDDEF, yurt dışı kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede gerçekleştirecek.
İDDEF 33 ülkede kurban bereketini paylaşacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF), yapılan açıklamaya göre, "Kardeşinle kurbanını paylaş" sloganıyla 33 ülke 253 bölgede gerçekleştirilecek yurt dışı kurban organizasyonuyla mazlum, mağdur ve yoksul kimselere bayram sevinci yaşatılması hedefleniyor. 

Federasyon, bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini küçükbaş için 700 lira, büyükbaş için de hisse bedelini 600 lira olarak belirledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban hazırlıklarını tamamlayan İDDEF, vaka sayısının düşük olduğu ülkelere giden ekipler ile oralardaki yerel görevlilerle kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını yapacak.

Kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçirilip, küpelenerek önceden alınırken, vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlar, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre kesilecek. Kesimin ardından SMS yoluyla bağışçılara bilgi de verilecek.

Eşit olarak pay edilen kurban etleri önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bağışçılar, kurban kesim işlemlerinin ardından www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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