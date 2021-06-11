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İDDEF'ten 40 ülkeye 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülkede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
İDDEF'ten 40 ülkeye 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' yardımı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF bu sene yurt dışı kurban organizasyonunu, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla 4 kıtadaki 40 ülke ve 264 bölgede gerçekleştirecek.

Küçükbaş kurban bedelinin 800 lira, büyükbaş hisse bedelinin ise 700 lira olarak belirlendiği kurban organizasyonunda yardımlar ihtiyaç sahiplerine hiçbir aracı olmadan ulaştırılacak.

Açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere gidecek ekiplerimiz ve yerel görevlilerimizle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını 40 ülke 264 bölgede yapacağız. Mülteci kampları ve savaş bölgelerinde de kurban çalışmamızı ön planda tutarak Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde kurban kesip, etlerini dağıtacağız." denildi.

Kurbanlar, bayramın ilk gününde İslami usullere göre kesilerek, SMS ile bağışçılara bilgi verilecek. Bağışçılar, kurban kesim işlemlerini iddef.org adresinden sorgulayabilecek.

Kurban bağışları EFT/Havale yoluyla ve şube merkezlerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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