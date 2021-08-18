IDEF 2021'de 'siber güvenlik' protokolü imzalandı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı iş birliği ve stratejik çözüm ortaklarını içeren protokoller imzalandı.

Program ile girişimcilere Teknopark İstanbul'da alt yapı desteği verilecek ve girişimcilik programlarından yararlandırılacak.

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı İşbirliği Protokolü'ne dair imza töreni, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) gerçekleştirildi. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi yetkilileri katıldı. Demir, törende yaptığı konuşmada, 'Siber Vatan'ın kamuoyunda son dönemde oldukça sık dile getirilen bir kavram olduğunu, dünyada devlet kurumlarının ve büyük şirketlerin son yıllarda uğradıkları siber saldırılardan sonra, bu kavramın çok daha fazla öne çıktığını söyledi.

Siber güvenliği, savunma sanayiinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini bildiren Demir, "Son dönemde bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık ve hamdolsun meyvelerini toplamaya başladık" dedi. Demir; kamu ve özel, askeri ve sivil siber güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçların yerli ve milli çözümlerle karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ni kurduklarını kaydetti. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kümelenmeye üye 170 firma bu alanda yerli- milli çözümler üretiyor. Ayrıca mesleki liselerde öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimleri veriyoruz. Çeşitli yarışma ve programlarla kabiliyetli öğrencilere ve başlangıç seviyesindeki firmalara destek sağlıyoruz. Şimdi de Başkanlığımız iştiraklerinden Teknopark İstanbul'da Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı'nı başlatıyoruz. Bu kapsamda siber güvenlik girişimcileri, buranın fiziksel alt yapısı ve girişimcilik programlarından yararlanacak. Bizim bu alanda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenlere Kuluçka Merkezi'nde yer vereceğiz, ürünleştirme süreçlerinde onların yanında olacağız. Onlar da çalışmalarını bu şekilde daha ileriye taşıma imkanı bulacak. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda olacak."

DEMİR'İN IDEF'21 TEMASLARI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, IDEF'21 kapsamında ayrıca, bir dizi temasta bulundu. Demir, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Urusky, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı ve Devlet Sekreteri Pawel Soloch, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, Togo Savunma ve Ordular Bakanı Essosimna Gnakade ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

