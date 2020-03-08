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İdlib gazisi Hanözü'ne THY uçağında sürpriz doğum günü kutlaması

İdlib gazisi Hanözü'ne THY uçağında sürpriz doğum günü kutlaması
THY kabin ve kokpit ekibi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün doğum gününü yolcularla birlikte uçakta kutladı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında bacağı ve kolundan yararlanmasının ardından İstanbul'daki bir hastanede tedavi olan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, bir süre önce taburcu edildi.

İyileşmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan THY'ye ait tarifeli uçakla memleketi Erzincan'a hareket eden Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Hanözü'nün doğum günü pilot tarafından yapılan anonsla kutlandı. Yolcular, anonsun ardından Hanözü'yü hep birlikte alkışladı.

Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hanözü, THY ekibine teşekkür etti.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada birçok vatandaş tarafından da paylaşıldı.

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