İdlib ölüyor: ölü sayısı 1500'e ulaştı

Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milislerin bomba yağdırdığı İdlib dünyanın gözleri önünde ölüyor. Sadece son 45 günde ölen, katledilen sivil sayısı 1500’e ulaştı

İşkence, tecavüz ve katliamlardan kaçan Suriyelilerin son sığınağı durumundaki İdlib yavaş yavaş ölüyor. Yarıdan fazlasını başka bölgelerden göç edenlerin oluşturduğu 4 milyonu aşkın nüfuslu bölge Esed, Rusya ve İran tarafından ‘insansızlaştırılmak’ isteniyor. Esed rejimi ve Rusya’nın havadan, İran’a bağlı milislerin ise karadan ölüm yağdırdığı İdlib’de tam bir katliam yaşanıyor. Özellikle şehrin güneyindeki yerleşim bölgeleri karadan ve havadan abluka altında. 1 Kasım 2019’dan bu yana başta Maar’ed Numan olmak üzere sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine binden fazla varil bombası atıldı. Sadece son 45 günde çoğu kadın ve çocuk 1500’e yakın sivil hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi de yaralandı. İran’a bağlı 7 bin civarında milis ise karada dehşet saçıyor. Rejim ordusu ve İran destekli milisler ele geçirdiği 30’a yakın yerleşim yerinde terör estiriyor.

MUTABAKAT YALAN OLDU

Evleri basıp yağmalayan milisler sivilleri göçe zorladı. Türkiye ile varılan anlaşmaya rağmen 2019 yılında bin kilometrelik alan ile 114 köy ve kasaba rejimin kontrolüne geçti. Sadece 01 Kasım 2019 ile 3 Ocak 2020 tarihleri arasında İdlib’in güney ve doğu kırsalından Türkiye sınırına göçen insan sayısı 330 bine ulaştı.

1,4 MİLYON KİŞİ GÖÇTÜ

Son bir yılda İdlib’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 1 milyon 400 bine dayandı. Rejimin ele geçirdiği köy ve kasabalardan göç eden binlerce sivilin muhaliflerin kontrol ettiği bölgelere geçmesiyle kilometrekareye düşen insan sayısı da 821 kişiye yükseldi. Evlerini terk edip Türkiye sınırına göçen sivillerin durumu içler acısı. Asgari ihtiyaçların karşılanabildiği 911 adet kampta 962 bin kişi yaşıyor, geriye kalan 200 bini aşkın kişi ise her türlü altyapıdan yoksun derme çatma 242 adet düzensiz kampta kalıyor.

Bölgeye gönderilen insani yardımları Rusya engelliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Yarubiye, Ramse, Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarından insani yardım gönderilebilirken, Rusya, rejim ve milisler bu yardımları engelliyor. Belçika, Kuveyt ve Almanya tarafından hazırlanan ve Türkiye’den iki, Irak ve Ürdün’deki birer sınır kapısından Suriye’ye insani yardım gönderilmesini bir yıl daha uzatacak uygulama Rusya ve Çin’in veto etmesiyle geri çevrilmişti. Sivilleri katleden Rusya, Irak ve Ürdün’deki sınır kapılarından gönderilen yardımların durdurulmasını, sadece Türkiye üzerinden 6 ay süreyle yardım gönderilmesini talep etmişti.