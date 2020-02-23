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İdlib şehidi Mecit Demir için cenaze töreni düzenlendi

İdlib'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel olup aktı.
İdlib şehidi Mecit Demir için cenaze töreni düzenlendi

İdlib şehidi 25 yaşındaki Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketi Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı. Şehidin kardeşleri, şehidin fotoğrafına bakarak "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" dedi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı. Babasının vefat ettiği öğrenilen Şehit Demir'in gözyaşlarına boğulan annesi Nisa Karataş ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Şehidin tabutunun başına gelen yakınları ve yeğenleri de asker selamı verdi. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanarak ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Mecit Demir'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Demir'in cenazesi, cenaze aracına taşındı. Demir'in cenazesi, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.Şehit Mecit Demir'in 11 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

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