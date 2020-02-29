  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

Adana'da düzenlenen cenaze töreninde, şehit Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu hiçbir şeyden habersiz şekilde oyun oynadı.
İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Adana'daki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

1,5 YAŞINDAKİ OĞLU YETİM KALDI

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı.

Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

ŞEHİDİN ANNESİ: BEN ŞİMDİ KİMİN YOLLARINI GÖZLEYECEĞİM

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:09
  • Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem29 Şubat 2020 Cumartesi 16:08
  • Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi29 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
  • Rusya: Türkiye ile anlaştık29 Şubat 2020 Cumartesi 12:38
  • Erdoğan: İdlib'de 36 şehidimiz var29 Şubat 2020 Cumartesi 12:11
  • Rusya'dan İdlib açıklaması29 Şubat 2020 Cumartesi 11:37
  • Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!29 Şubat 2020 Cumartesi 10:26
  • TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki29 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti