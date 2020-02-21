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İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

İdlib'de şehit düşen tankçı sözleşmeli er 23 yaşındaki Mustafa Ertürk, memleketi Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı.
İdlib şehidi sözleşmeli er memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Hatay'dan hava yoluyla kente getirilen Ertürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Hatice, babası Osman ve kardeşleri Yasin Ertürk ile yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Babasının tabutuna sarılarak, "Oğlum Mustafam bırakma beni" diye gözyaşı döktüğü şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Dün İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk şehit düşmüştü.

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