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İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.
İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Basri Demirel'in (29) cenazesi Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Öğle vakti mahalle mezarlığına düzenlenen törene Demirel'in ailesi, yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Hatice, babası Hacı ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Demirel'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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