İdlib ve Korona borsayı sarstı

Suriye’nin İdlib Bölgesinde yaşanan hain saldırı sonucu 5 askerin şehit düşmesi ve koronavirüsü nedeniyle gergin olan piyasalarda sert satışlar geldi.

Suriye’de Esad rejiminin Türk askerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düştü. Daha bir hafta önce yaşanan bir başka saldırıda ise 5’i askerimiz toplam 8 vatandaşımız şehit düşmüştü. Yaşanan saldırıların ardından bir tepki de piyasalardan geldi. Borsa endeksi 121 bin 189 seviyesini görmesinin ardından sert satışlarla 116 bin 647 seviyesine kadar geriledi. Kayıp oranının yüzde 3,6’ya çıktığı görülürken, gün içi en yüksek seviyeye göre daha yüksek bir kayıp oranı oluştu.

Borsa endeksinde kayıp oranı daha sınırlı görülmesine karşılık satışların diğer hisselerde yoğunlaşması aynı zamanda genel bir kar satışının da yapıldığına işaret ediyor. Satışların diğer hisselerde yoğunlaşması sonucu yaklaşık 90 şirketin hisse senedinde devre kesici uygulama yapıldı.

Son günlerde özellikle yurtdışı piyasalarda daha fazla etkili olan Korona virüs tedirginliğinin getirdiği satışların da yurt içi piyasalarda kendini gösterdiği anlaşılıyor. Her iki olayla beraber borsa ve dövizde yaşanan sert dalga faizler üzerinde de kendini gösterdi. Kısa vadeli tahvil faizleri yüzde 2,2 artarak 10,75’e gelirken, uzun vadeli tahvil faizlerinde ise oranlar yüzde 11,0 sınırını aştı. Piyasalarda etkin olan bir başka neden olarak ise bankaların yurtdışına ucuz TL vermesinin önünü kesen swap sınırlaması oldu. Bu sonuç ile Londra swap piyasasında gecelik vadede lira faizleri yüzde 9,5 seviyesinden yüzde 60’ların üzerine çıktı. Yurtiçinde döviz fiyatlarını kontrol etmek için etkili olan swap önlemi diğer yönden ise yurt içi TL faizlerini de negatif etkilemiş oldu. Suriye’de Esad rejimi ile Rusya dengesi arasında nasıl bir gelişme yaşanacağı belli olmadığı saatlerde ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Piyasaların kapanış saatlerine yakın başlayan toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Toplantıdan çıkacak olan sonuç ve açıklamalar bugün için etkisini gösterecektir.