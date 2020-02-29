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İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit düştüğünü 2 askerimizin yaralandığını açıkladı.
İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Rusya tarafından desteklenen rejim unsurları, Türk askerine yönelik saldırı düzenledi.

1 ŞEHİT, 2 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen topçu saldırısında 1 askerimizin şehit olduğunu 2 askerimizin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

56 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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